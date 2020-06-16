155 азербайджанцев вернутся на родину из временного лагеря в Дагестане

https://static.news.ru/photo/13055d72-afc7-11ea-b5de-fa163e074e61_660.jpg Фото: 05.mchs.gov.ru

Баку отправил официальную делегацию в Дагестан, чтобы урегулировать конфликт, возникший в палаточном лагере для граждан Азербайджана, которые не смогли вернуться в свою страну из-за коронавируса. Дагестанский глава Владимир Васильев уже встретился с прибывшими официальными лицами.

Как сообщил агентству «Интерфакс-Юг» и.о. главы Дербентского района республики Фуад Шихиев, конфликтная ситуация полностью урегулирована. Власти Дагестана предоставили автобусы, которые уже 16 июня доставят в Азербайджан 155 человек.

Пункт временного размещения у границы с Азербайджаном был создан по решению МЧС РФ. В него направлялись граждане соседней страны, которые не смогли попасть на родину из-за пандемии коронавируса. Первоначально там находилось чуть более 200 человек, позднее вместимость палаточного городка увеличили вдвое. Лагерь размещён недалеко от села Куллар.

15 июня недовольные затягивающимся возвращением на родину азербайджанцы устроили стычки с силовиками, а также перекрыли трассу «Кавказ». Ситуацию удалось стабилизировать в ночь на 16 июня, в ходе конфликта пострадали семеро российских полицейских, передавал NEWS.ru. Около 90 граждан Азербайджана доставили в ближайшие отделы полиции.