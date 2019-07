https://static.news.ru/photo/73568faa-9e63-11e9-8d3c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Extra Terrestrials

Одна из самых редких игр в мире — Extra Terrestrials, сделанная для игровой консоли Atari 2600, — была выставлена на интернет-аукцион ebay . Финальная стоимость лота составила $90 тыс. (более 5,7 млн рублей).

Игра была выпущена в 1984 году — через год после краха индустрии, вызванного в том числе появлением одноимённой E.T. the Extra-Terrestrial, которая считается самой худшей в истории. Последнюю разрабатывала сама Atari в качестве дополнения к культовому фильму Стивена Спилберга «Инопланетянин» (E.T., 1982 год).

Картридж, о котором идёт речь в объявлении на ebay, — изделие канадской Skill Screen Games. Extra Terrestrials стала единственной игрой для Atari 2600, которую выпускали в Канаде. Она является одной из последних игр для этой консоли.

Разработчики хотели выпустить игру на Рождество 1983 года, однако производство было отложено из-за технических проблем. После этого произошёл крах индустрии, и создатели канадской Extra Terrestrials буквально ходили по домам и предлагали соседям купить картридж.

По словам продавца, существует только четыре копии игры, а принадлежащая ему — единственная, находящаяся в частной собственности. Один из картриджей находится в Музее персонального компьютера в Брандфорде, Канада.

