Заслуженный тренер России объяснил причины провала Овечкина в сезоне НХЛ

https://static.news.ru/photo/1ae34db6-b4a2-11eb-b53f-96000091f725_660.jpg Александр Овечкин Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Заслуженный тренер РФ Фёдор Канарейкин подвёл итоги завершения регулярного сезона Национальной хоккейной лиги для российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Это самый сложный сезон для Овечкина. Собрались все факторы воедино: и коронавирус, и пузырь, и отстранение на несколько игр, и травма. Это наложило отпечаток на результаты. Но новый контракт придаст хоккеисту новые эмоции. Думаю, есть время собраться. Если ситуация позволит, то мы увидим прежнего Овечкина. Под ситуацией я подразумеваю историю с ограничениями из-за коронавируса, — сказал Канарейкин корреспонденту NEWS.ru.

В прошедшем сезоне регулярки нападающий пропустил 11 матчей, семь из которых из-за травмы. Остальные — дисквалификация после нарушений протокола по коронавирусу. В итоге он сыграл только в 45 встречах и забил 24 шайбы, что стало его личным антирекордом за всю историю карьеры за океаном.

На данный момент отставание от Уэйна Гретцки в гонке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ составляет 164 шайбы. Как отмечает специалист, обогнать канадца довольно сложно, хоть и ничего невозможного нет.

Дистанция большая, трудно прогнозировать. Ничего невозможного нет, но мы понимаем, что на развитие этой ситуации во многом влияют потусторонние факторы. Главное, чтобы этот сезон закончился для «Вашингтона» положительно, а следующий начался вовремя. Со здоровьем у него сейчас всё в порядке, — утверждает тренер.

Ранее главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал возвращение российского нападающего Александра Овечкина в состав команды после травмы.