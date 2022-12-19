«Пронесло»: представитель клуба в Сургуте о хоккеисте с порезанным горлом В Сургуте рассказали о стабильном состоянии хоккеиста, которому порезало горло коньком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вратарь челябинской детско-юношеской хоккейной команды «Метеор-Сигнал», которому порезало горло коньком во время матча в Сургуте, находится в больнице в стабильном состоянии и уже встретился с родителями, сообщил «Газете.Ru» представитель клуба Александр Дубицкий. По его словам, мальчик потерял много крови и может на некоторое время остаться под наблюдением врачей, однако его жизни ничто не угрожает

Пронесло вроде бы, состояние стабильное. Папа ребенка уже в Сургуте, он на самолете прилетел. Сургутяне молодцы, его встретили и все организовали, — сказал Дубицкий.

Вратарь команды «Метеор-Сигнал» получил травму в ходе матча с сургутской командой «Олимпиец 2006»: ему порезало горло коньком. Врачи оказали ему экстренную помощь и транспортировали в травмцентр Сургута. По словам Дубицкого, игрок, ставший причиной инцидента, упал во время матча и поднял ноги вверх, так что конек его левой ноги порезал горло вратарю.

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