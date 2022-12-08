Фитнес-тренер посоветовал россиянам дарить на Новый год коньки Фитнес-тренер Нагулин посоветовал россиянам дарить на Новый год коньки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фитнес-тренер Дмитрий Нагулин посоветовал россиянам коньки в качестве новогоднего подарка, сообщает РИАМО. По его словам, такой подарок особенно подходит для тех, кто любит спорт на улице. Эксперт уточнил, что коньки на Новый год можно дарить как детям, так и взрослым — они помогут пробудить в них хорошие воспоминания из детства.

Для тех, кто любит спорт на улице, коньки будут лучшим подарком. <...> Вы помните, как в детстве сами часами застревали на катке с семьей и друзьями? Пусть ваш подарок пробудит хорошие воспоминания и у вашего друга, а также положит начало новым, — отметил Нагулин.

Фитнес-тренер добавил, что из спортивного инвентаря на Новый год также можно подарить лыжи, сноуборд, тюбинг и хоккейный инвентарь.

Психолог Ольга Защиринская ранее рассказала, что в условиях повышения цен, когда многим приходится экономить, людям важно внимание, связанное с новогодним подарком, а не его стоимость. По ее словам, хорошей идеей для подарка может стать красивая новогодняя открытка, в том числе в электронном виде. Специалист порекомендовала написать теплые и светлые пожелания, которые для многих могут оказаться важнее материальных благ.

До этого экономист Мария Долгова ранее рассказала, что вся новогодняя продукция дорожает из-за роста цен на нефтехимию и металлы. Она уточнила, что рост цен на искусственные елки составил от 20% до 300% из-за нарушения логистических цепочек и роста транспортных тарифов. При этом елочные игрушки подорожали из-за того, что их производили с использованием импортных товаров.