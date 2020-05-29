Вратарь сборной Финляндии по хоккею вернулся в КХЛ

https://static.news.ru/photo/640d0786-a18c-11ea-9b53-fa163e074e61_660.jpg Йони Ортио Фото: bote.ch

Казахстанский хоккейный клуб «Барыс» подписал односторонний контракт с 29-летним голкипером финном Йони Ортио, соглашение рассчитано на один сезон до 30 апреля 2021 года, сообщает пресс-служба клуба.

Игрок национальной сборной ранее выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за подмосковный «Витязь» в сезоне 2018/19. В минувшем сезоне в составе швейцарского «Цюрих Лайонс» Орти провёл 29 матчей.

В карьере вратаря также опыт выступления в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в составе клуба «Калгари Флеймс», за который он провёл 37 матчей с 2014 по 2016-й годы.

Ранее Континентальная хоккейная лига (КХЛ) уведомила клубы о предварительной дате начала сезона-2020/21 — 2 сентября 2020 года. Дата согласована с Федерацией хоккея России, но может быть изменена в случае ужесточения ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса, писал NEWS.ru.