https://static.news.ru/photo/f158d472-6ff9-11ea-a411-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard A. Whittaker/Icon Sports/Global Look Press

Глава медицинской службы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Винне Меувиссе заявил, что впереди ещё стоит ждать заражения инфекцией коронавируса среди хоккеистов.

Мы считаем, что ситуация сначала ухудшится и только потом улучшится. Положительные тесты среди хоккеистов ещё будут, — приводит слова врача пресс-служба лиги.

На данный момент коронавирусом заражены два хоккеиста «Оттавы» и один игрок «Колорадо».

Национальная хоккейная лига объявила о переносе церемонии вручения наград и драфта 2020 года на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса, ранее писал NEWS.ru.