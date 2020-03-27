Глава медицинской службы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Винне Меувиссе заявил, что впереди ещё стоит ждать заражения инфекцией коронавируса среди хоккеистов.
Мы считаем, что ситуация сначала ухудшится и только потом улучшится. Положительные тесты среди хоккеистов ещё будут, — приводит слова врача пресс-служба лиги.
На данный момент коронавирусом заражены два хоккеиста «Оттавы» и один игрок «Колорадо».
Национальная хоккейная лига объявила о переносе церемонии вручения наград и драфта 2020 года на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса, ранее писал NEWS.ru.
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