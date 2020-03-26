Национальная хоккейная лига объявила о переносе церемонии вручения наград и драфта 2020 года на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.
Первоначально мероприятия были запланированы на 1–6 июня в Баффало, 18 июня в Лас-Вегасе и 26–27 июня в Монреале.
Новые место проведения, время и формат драфта будут объявлены позже, сообщается на официальной сайте Лиги. Что касается церемонии вручения наград, НХЛ планирует провести событие в Лас-Вегасе. О дате и времени сообщат дополнительно.
Ранее в НХЛ был зафиксирован первый случай заражения инфекцией коронавируса, писал NEWS.ru.
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