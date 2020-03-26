https://static.news.ru/photo/8d852d8c-6f28-11ea-9842-fa163e074e61_660.jpg Фото: NHL/facebook.com

Национальная хоккейная лига объявила о переносе церемонии вручения наград и драфта 2020 года на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

Первоначально мероприятия были запланированы на 1–6 июня в Баффало, 18 июня в Лас-Вегасе и 26–27 июня в Монреале.

Новые место проведения, время и формат драфта будут объявлены позже, сообщается на официальной сайте Лиги. Что касается церемонии вручения наград, НХЛ планирует провести событие в Лас-Вегасе. О дате и времени сообщат дополнительно.

Ранее в НХЛ был зафиксирован первый случай заражения инфекцией коронавируса, писал NEWS.ru.