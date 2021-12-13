Во время матча Ночной хоккейной лиги в Крыму умер игрок

Игрок хоккейной команды «Сарматы» Александр Фролов скончался во время матча с «Крымскими волками» в рамках Ночной хоккейной лиги Республики Крым. Как сообщили в пресс-службе соревнований, после очередной смены спортсмен почувствовал себя плохо и впоследствии потерял сознание. Хоккеист скончался в машине скорой помощи.

Медики скорой, дежурившие во время проведения матча, сразу приступили к оказанию первой помощи. Товарищи по команде и неравнодушные зрители перенесли Александра в машину скорой помощи. По дороге в реанимацию Александр Фролов скончался, остановилось сердце настоящего хоккеиста, — говорится в пресс-службы Ночной хоккейной лиги Республики Крым.

Отмечается, что врачи до последней секунды боролись за жизнь Фролова, но спасти его не смогли.

Матч между «Крымскими волками» и «Сарматами» завершился со счётом 1:9. После первого периода гости вели со счётом 0:4, во втором забросили ещё одну шайбу в ворота противника, а в заключительном отличились ещё четыре раза, пропустив лишь однажды.

Ранее фанат «Крыльев Советов» Илья Пастухов заявил, что полиция не оказала помощь людям, пытавшимся спасти жизнь одного из зрителей матча самарской команды на стадионе. Сотрудники правоохранительных органов сослались на отсутствие необходимых инструкций. По словам очевидца, когда реанимация подъехала к месту событий, мужчина уже находился без сознания. Человек с дефибриллятором сказал, что аппарат на морозе плохо работает, и попросил перетащить мужчину в тёплое помещение.