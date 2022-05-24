Венгрия отказалась проводить чемпионат мира по хоккею из-за России Венгрия отозвала заявку на проведение совместно со Словенией ЧМ по хоккею 2023 года

Фото Dmitry Golubovich/Global Look Press

Федерация хоккея Венгрии отказалась проводить совместно со Словенией чемпионат мира — 2023 из-за России, сообщает журналист телеканала TSN Горд Миллер. Ранее появилась информация о том, что сборным России и Белоруссии будет запрещено принимать участие в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF).

По данным источника, подобное решение было принято правительством страны.

26 апреля Международная федерация хоккея (IIHF) объявила о переносе ЧМ-2023 из России в Венгрию и Словению. Причина переноса — спецоперация на Украине.

Ранее двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что президент России Владимир Путин вложил огромные средства в инфраструктуру хоккея в России. При этом, по словам Фетисова, результаты в хоккее не соответствуют имеющимся возможностям.