Фетисов оценил вклад Путина в развитие российского хоккея Хоккеист Фетисов заявил, что Путин вложил огромные средства в инфраструктуру хоккея в России

Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что президент России Владимир Путин вложил огромные средства в инфраструктуру хоккея в России, сообщает «Подмосковье сегодня». При этом, по словам Фетисова, результаты в хоккее не соответствуют возможностям, которые мы имеем.

Действительно, благодаря нашему президенту в инфраструктуру хоккея вложено средств больше, чем в любой другой стране. При этом тех результатов, которых хотим, нет. Самое главное — нет системы и спортивного принципа. КХЛ не стала Лигой равных возможностей, как это было задумано при её создании, — сказал Фетисов.

Ранее московский ЦСКА выиграл Кубок Гагарина по хоккею в сезоне-2021/22. Соперником «армейцев» в финале был магнитогорский «Металлург». Судьба противостояния решилась в седьмом матче, который проходил в Магнитогорске. Московский клуб победил со счётом 4:1.