Названа причина смерти вратаря сборной Латвии по хоккею Кивлениекса

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Офицер полиции города Нови, штат Мичиган, Джейсон Мейер назвал причины смерти голкипера «Коламбус Блю Джекетс» и сборной Латвии Матиса Кивлениекса. Его слова приводит The Athletic.

Кивлениекс бежал из джакузи с несколькими людьми из-за неудачного запуска фейеверка и, поскользнувшись, упал и ударился головой о бетон, — сказал Мейер.

Ранее некоторые СМИ Латвии писали о гибели в результате взрыва пиротехники во время празднования Дня независимости США.

Информация о гибели 24-летнего вратаря появилась сегодня, 5 июля, на официальном сайте Федерации хоккея Латвии.

В составе национальной команды он выступал на чемпионате мира по хоккею, который проходил в Риге с 21 мая по 6 июня, сыграв в четырёх матчах.