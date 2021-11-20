В Чехии полиция избила болельщиков гостей во время хоккейного матча

Матч чешской Экстралиги по хоккею между командами «Берани Злин» и «Оломоуц» был омрачён дракой на трибунах, в ходе которой полицейский избили фанатов гостевого коллектива. Об этом сообщает «Чемпионат».

По ходу матча между болельщиками гостей и стражами правопорядка возник конфликт, впоследствии переросший в столкновение. Полицейские применили силу в отношении болельщиков «Оломоуца», после чего некоторые из них были удалены с арены. Причины возникновения инцидента не сообщаются.

Матч между «Берани Злином» и «Оломоуцем» завершился со счётом 3:2 в пользу хозяев. Отмечается, что данная встреча является моравским дерби — принципиальным противостоянием двух клубов из одного региона страны.

На данный момент «Оломоу» занимает седьмое место в турнирной таблице чешской Экстралиги с 33 очками. «Берани Злин» имеет в своём активе 11 баллов и располагается на последней, 15-й строчке.

Ранее сообщалось, что хоккеист Филипп Нестеров обвинил бывшего защитника клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз» Михаила Татаринова в том, что тот мошенническим образом выманил у его семьи около 800 тыс. рублей. Как сказал спортсмен Telegram-каналу «Мутко против», тот обещал устроить его в команду Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ), но так и не сделал этого.