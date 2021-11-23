В Белоруссии хоккеисты устроили драку на тренировке

На тренировке хоккейной команды «Шахтёр-Солигорск» произошла потасовка между защитником Дмитрием Заламаем и голкипером Игорем Брикуном. После исполнения буллита вратарь бросил клюшку в партнёра по клубу, вследствие чего разгорелась драка. Об этом сообщает Telegram-канал Fan Zone.

Инцидент произошёл на тренировке во время исполнения буллитов. Заламай подъехал к воротам и с помощью мощного «щелчка» отправил шайбу в сетку. Это не понравилось Брикуну, который бросил клюшку в защитника. В ответ тот попытался ударить голкипера клюшкой, однако партнёр по команде увернулся. Между спортсменами завязалась драка, а разнимать их пришлось одноклубникам.

27-летний Заламай известен по выступлениям за ХК «Гомель», воронежский «Буран» и «Металлург-Жлобин». В нынешнем сезоне провёл 16 матчей, отметился четырьмя голами и семью результативными передачами.

35-летний Брикун выступал за белорусские ХК «Гомель», «Юность», польский «Подхале», казахстанскую «Саруарку». В составе «Шахтёра» провёл 15 матчей в нынешнем сезоне, пропуская в среднем по 1,87 гола за игру.

Ранее сообщалось, что матч чешской Экстралиги по хоккею между командами «Берани Злин» и «Оломоуц» был омрачён дракой на трибунах, в ходе которой полицейские избили фанатов гостевого коллектива. Встреча прошла в Злине на стадионе «Зимний стадион Людка Чайки».