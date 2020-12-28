Третьяк назвал причину поражения сборной РФ в мачте с командой Чехии

https://static.news.ru/photo/74d50626-4926-11eb-9ea6-fa163e074e61_660.jpg Фото: clubrussiau20/vk.com

Российская молодёжная сборная проиграла команде Чехии в матче группового этапа чемпионата мира по причине того, что недостаточно хорошо настроилась на матч. Такого мнения придерживается президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Он предположил, что российские хоккеисты после матча с американцами рассчитывали выиграть у чехов «малой кровью».

А здесь на каждый матч нужно выходить, как на финал, — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что у сборной есть ошибки, не налажена игра в большинстве. Кроме того, лидеры команды за два матча не забросили ни одной шайбы.

Третьяк добавил, что команда хорошая, слаженная. Он выразил надежду на то, что тренеры сделают выводы из поражения и далее сборная будет играть увереннее.

Матч между российской и чешской командами проходил в канадском Эдмонтоне. Сборная РФ проиграла со счётом 0:2.

Как писал NEWS.ru, ничья сохранялась до конца второго тайма. Игра шла под диктовку подопечных Игоря Ларионова, однако команда Чехии выбрала оборонительную тактику, не давая россиянам практически никаких шансов в атаке и сделав ставку почти полностью на контратаки.

Первый гол в ворота россиян был забит в конце второго тайма Филиппом Коффером. Вторую шайбу забросил Мартин Ланг в начале третьего тайма.