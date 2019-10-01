https://static.news.ru/photo/1ee6c1da-e46b-11e9-aa81-fa163e074e61_660.jpg Егор Бабенко Фото: hctraktor.org

Хоккейный клуб «Трактор» расторг контракт с нападающим Егором Бабенко по соглашению сторон.

В Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за челябинский клуб форвард провёл три встречи. Вместе с «Трактором» Бабенко отправлялся на дальний выезд, но перед двумя завершающими играми вернулся в Челябинск, в расположение «Челмета», сообщает пресс-служба клуба.

Хоккейный клуб «Трактор» желает Егору удачи и успешного продолжения карьеры, — говорится в заявлении клуба.

Екатеринбургский «Автомобилист» на своём льду взял верх над ярославским «Локомотивом», писал News.ru.