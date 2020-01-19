Вратарям на Матчах звёзд приходится тяжелее всего, но все относятся к понимаю. Приятно выходить на один лёд в команде с большими мастерами. Стараемся выкладываться по полной, но моментами и подыгрываем сопернику — это ведь шоу. Красная карточка Зарипову? Нет, никого я не подговаривал, видимо, это судьи подготовили специальный номер. Очень жаль, что я потом не смог реализовать буллит — там напрыскали баллончиком и это помешало мне реализовать задуманное, — сказал Тихомиров корреспонденту NEWS.ru.