https://static.news.ru/photo/b36eda36-2c28-11ea-b6ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Petr Sznapka/CTK/Global Look Press

Составы четвертьфинальных пар молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею стали известны после последних матчей группового этапа, которые состоялись 31 декабря. Победа россиян над немцами (6:1) позволила им набрать 6 очков и финишировать на третьем месте в группе В.

Соперником нашей команды в четвертьфинале станут швейцарцы. В последней игре группы А они победили финнов (5:2), набрали 9 очков и заняли второе место в своём квинтете.

Другие пары первого раунда плей-офф на проходящем в Чехии турнире составили Канада и Словакия, Чехия и Швеция, США и Финляндия. Все игры состоятся 2 января.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сборная России уступила команде США в матче группового раунда молодёжного чемпионата мира. Итоговый счёт — 1:3. Команды показывали равный хоккей почти два периода, но в самой концовке второй 20-минутки американцы воспользовались удалением и открыли счёт в противостоянии. Буквально через шесть секунд наш соперник смог удвоить преимущество. На этом игра была сделана.