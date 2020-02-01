https://static.news.ru/photo/1d5bb276-44f1-11ea-a6d7-fa163e074e61_660.jpg Илья Сорокин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала лучших игроков января в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём был признан голкипер ЦСКА Илья Сорокин, который помог команде победить в шести из восьми матчей. Нападающий ЦСКА Антон Слепышев стал лучшим на этой позиции, набрав в 12 матчах 18 (10+8) очков, сообщает пресс-служба КХЛ.

Лучшим защитником назван Микко Лехтонен («Йокерит»), одержавший вместе с командой 9 побед в 12 матчах и набравший в них 13 (5+8) очков. Этот результат стал лучшим среди защитников лиги за месяц.

Лучшим новичком признан нападающий СКА Иван Морозов. Он одержал вместе с петербургской командой победы в 7 из 8 матчей, набрав 6 (4+2) очков.

Ранее нападающий омского хоккейного клуба «Авангард» Брэндон Макмиллан был дисквалифицирован на два матча. Спортивно-дисциплинарный комитет наказал игрока за нарушение правил против соперника в матче с «Витязем», писал NEWS.ru.