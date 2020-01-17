https://static.news.ru/photo/70ab5590-390b-11ea-83e3-fa163e074e61_660.jpgИлья СамсоновФото: Randy Litzinger/Icon Sportswire/Global Look Press
Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» одержал вместе с командой девятую победу подряд, обыграв «Нью-Джерси Девилз» со счётом 5:2 в матче регулярного чемпионата.
Таким образом, 22-летний голкипер стал первым вратарём-новичком в истории «Кэпиталз», одержавшим такое количество побед подряд.
Предыдущий рекорд принадлежал Бобу Мейсону, который в сезоне-1984/85 помог «Вашингтону» победить в восьми матчах подряд.
Ранее капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин результативной игрой помог команде одержать победу в поединке с «Нью-Джерси» (5:2). На счету россиянина две первые и последняя заброшенные «Вашингтоном» шайбы, писал NEWS.ru.