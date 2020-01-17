Илья Самсонов Илья Самсонов Фото: Randy Litzinger/Icon Sportswire/Global Look Press

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» одержал вместе с командой девятую победу подряд, обыграв «Нью-Джерси Девилз» со счётом 5:2 в матче регулярного чемпионата.

Таким образом, 22-летний голкипер стал первым вратарём-новичком в истории «Кэпиталз», одержавшим такое количество побед подряд.

Предыдущий рекорд принадлежал Бобу Мейсону, который в сезоне-1984/85 помог «Вашингтону» победить в восьми матчах подряд.

Ранее капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин результативной игрой помог команде одержать победу в поединке с «Нью-Джерси» (5:2). На счету россиянина две первые и последняя заброшенные «Вашингтоном» шайбы, писал NEWS.ru.

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