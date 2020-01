Таким образом, 22-летний голкипер стал первым вратарём-новичком в истории «Кэпиталз», одержавшим такое количество побед подряд.

Предыдущий рекорд принадлежал Бобу Мейсону, который в сезоне-1984/85 помог «Вашингтону» победить в восьми матчах подряд.