Фото: Randy Litzinger/Icon Sportswire/Global Look Press

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин результативной игрой помог команде одержать победу в поединке с «Нью-Джерси» (5:2). На счету россиянина две первые и последняя заброшенные «Вашингтоном» шайбы.

При этом 25-й в заокеанской карьере хет-трик помог Овечкину вписать своё имя в историю НХЛ. Россиянин стал единственным хоккеистом Лиги, который в составе одной команды забрасывал не менее чем по...