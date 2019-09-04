https://static.news.ru/photo/12208c78-cf27-11e9-998a-fa163e074e61_660.jpg «Салават Юлаев» Фото: Сергей Булкин/News.ru

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уфимский «Салават Юлаев» на выезде всухую обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).

У гостей отличились защитник Михаил Пашнин (8-я минута) и нападающий Максим Майоров, реализовавший численное преимущество на 53-й минуте встречи.

Накануне эти же команды также встречались на льду Спортивного центра Универсиады в городе Шэньчжень, и в первом поединке хозяева одержали победу в серии послематчевых буллитов — 4:3Б. Если на первой игре «Куньлуня» и «Салавата Юлаева» присутствовали 3500 зрителей, то аудитория повторного поединка была совсем мизерной и составила 800 человек, если верить официальному протоколу матча, опубликованному на сайте КХЛ.

Китайский клуб обычно принимает соперников в Пекине, однако в начале сентября в столице Поднебесной отмечается национальный праздник, и по этой причине доступ в город иностранных делегаций, в том числе и спортивных, ограничен. Поэтому стартовые домашние матчи сезона «Куньлунь РС» проводит в Шэньчжене.

Столичные «армейцы» накануне вырвали победу у «Ак Барса», а омский «Авангард» победил в Хельсинки, писал ранее News.ru.