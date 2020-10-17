«Салават Юлаев» после конфуза с «Куньлунем» по буллитам обыграл «Авангард»

https://static.news.ru/photo/1411fbd4-1099-11eb-b2d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/hcsalavat

Уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) вырвал волевую победу по буллитам на «Арене Балашиха» у омского «Авангарда» — 4:3Б (0:2, 2:0, 1:1, 0:0, 1:0).

В основное время «ястребы» забили две быстрые шайбы усилиями Оливера Каски (2-я минута) и Александра Хохлачёва (7-я), однако гости уже ко второму перерыву сравняли счёт благодаря точным броскам Тему Хартикайнена (29-я), забросившего свою 150-ю шайбу в КХЛ, и Маркуса Гранлунда (38-я).

На 34-й секунде третьего периода уфимцы вышли вперёд, играя в меньшинстве: отличился Пётр Хохряков. Но на 58-й минуте Рид Буше использовал численное преимущество и перевёл игру в овертайм.

В дополнительной пятиминутке заброшенных шайб не было, а в серии послематчевых буллитов победным для гостей стал бросок Никиты Сошникова.

Защитник омичей Дамир Шарипзянов провёл 200-й матч в КХЛ.

«Авангард» (26 очков, 18 игр) упустил возможность догнать лидера Восточной конференции — екатеринбургский «Автомобилист», имеющий 27 очков, но остался на второй строчке в таблице «Востока».

«Салават Юлаев» (23 очка, 19 игр) занимает пятое место на «Востоке».

В предыдущем поединке уфимцы сенсационно проиграли на другой подмосковной арене — в Мытищах — китайскому клубу «Куньлунь Ред Стар», занимающему последнее место в общей таблице КХЛ, писал ранее NEWS.ru.