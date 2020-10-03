«Салават Юлаев» и «Йокерит» одержали выездные победы в КХЛ

https://static.news.ru/photo/e5590baa-0596-11eb-b2fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: hcsalavat.ru

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уфимский «Салават Юлаев» в гостях переиграл нижнекамский «Нефтехимик» — 4:1 (0:0, 3:1, 1:0).

Хозяева открыли счёт на 23-й минуте усилиями Владимира Галузина, однако благодаря заброшенным шайбам Михаила Воробьёва (30-я минута), Ильи Баранова (32-я), Филипа Ларсена (35-я) и Данила Алалыкина (57-я) уфимцы сумели одержать волевую победу.

«Салават Юлаев» набрал 18 очков в 13 проведённых играх и сравнялся в турнирной таблице Восточной конференции с екатеринбургским «Автомобилистом», идущим на втором месте. Впереди — лишь омский «Авангард» (21 очко).

Финский «Йокерит» также на выезде победил ярославский «Локомотив» — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1).

У «джокеров» отличились Джордан Шрёдер (6-я минута), Якуб Крейчик (27-я) и Никлас Енсен (39-я).

Автором забитых шайб у «железнодорожников» стали Владимир А. Ткачёв (25-я) и Егор Коршков (54-я).

Подмосковный «Витязь» на своём льду взял верх над рижским «Динамо» — 6:1 (1:1, 2:0, 3:0).

В составе хозяев дубль сделал Каспарс Даугавиньш (голы на 7-й и 57-й минутах), по разу отличились Джастин Дэнфорт (31-я), Линус Хультстрём (37-я), Павел Варфоломеев (56-я) и Артём Иванюженков (за 52 секунды до финальной сирены).

Шведский форвард «Витязя» Матиас Теденбю оформил ассистентский хет-трик.

Рижане ответили заброшенной шайбой Лауриса Дарзиньша (8-я минута).

«Автомобилист» накануне в гостях обыграл магнитогорский «Металлург», писал ранее NEWS.ru.