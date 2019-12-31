https://static.news.ru/photo/be2f73c8-2beb-11ea-8013-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Марченко (справа) Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сборная России в заключительном матче группы В молодёжного чемпионата мира, проходящего в Чехии, одержала разгромную победу над командой Германии — 6:1 (2:0, 3:0, 1:1).

В первом периоде дубль оформил Кирилл Марченко (голы на 7-й и 14-й минутах), во второй двадцатиминутке преимущество россиян увеличили капитан команды Григорий Денисенко (35-я) и также сделавший дубль Павел Дорофеев (на той же 35-й минуте, спустя 40 секунд после третьей шайбы, и на 39-й минуте).

Стоит отметить, что все три шайбы во втором периоде российская сборная забросила в большинстве, хотя до этого на турнире ей ни разу не удалось реализовать численное преимущество.

На 39-й секунде заключительной трети матча Дмитрий Воронков забил ещё одну шайбу, а Кирилл Марченко к своим двум голам добавил три результативные передачи, набрав в этой встрече пять очков.

Ворота сборной России защищал Ярослав Аскаров, которому не удалось отыграть «на ноль»: за 2 минуты 18 секунд до финальной сирены единственную шайбу немецкой сборной забросил Нино Киндер.

Эта убедительная победа позволила команде Валерия Брагина набрать шесть очков и вывела её в плей-офф МЧМ. Однако занять в итоговой таблице группы В место выше третьего российской сборной точно не удастся, поскольку какая-либо из команд, встречающихся в заключительном поединке в группе (Канада — Чехия) обязательно обойдёт россиян. А на первом месте пока находится команда США (восемь очков), уже завершившая игры на предварительном этапе.

Если хозяева турнира чехи (четыре очка после трёх игр) победят канадцев (шесть очков после трёх игр) в овертайме или по буллитам, то сборная России и вовсе окажется на четвёртом месте в итоговой таблице группы B.

Таким образом, соперником нашей сборной по четвертьфинальному поединку, который пройдёт 2 января, будет либо команда Швеции, ставшая первой в группе А, либо победитель встречи Финляндия — Швейцария, который займёт вторую строчку в рейтинге этой группы.

В предыдущем матче группового турнира МЧМ российская сборная уступила команде США (1:3), писал ранее NEWS.ru.