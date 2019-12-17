Защитник хоккейного клуба «Оттава Сенаторз», выступающего в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), Никита Зайцев планирует получить канадское гражданство.
По сообщению
Зайцев в нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ провёл 32 матча, набрав 8 (0+8) очков при показателе полезности «-1».
Осенью у защитника национальной команды возникли проблемы с бывшей женой, которая намеревалась отсудить треть дохода в качестве алиментов на детей, а также 10 МРОТ в месяц на себя. Телеведущая Лера Кудрявцева поддержала Зайцева, на которого набросились звёзды шоу-бизнеса за то, что он обманом выкрал своих детей у супруги.
Ранее сообщалось, что российский велогонщик Ильнур Закарин может сменить гражданство в случае, если санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении РФ вступят в силу, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен