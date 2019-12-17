https://static.news.ru/photo/eecb8574-20cb-11ea-a640-fa163e074e61_660.jpg Фото: Julian Avram/Icon Sportswire/Global Look Press

Защитник хоккейного клуба «Оттава Сенаторз», выступающего в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), Никита Зайцев планирует получить канадское гражданство.

По сообщению Аllhockey , игрок сборной России уже подал необходимые документы. Как заявляет бывшая жена хоккеиста Маргарита Зайцева, заполучить канадское гражданство они собирались вместе ещё три года назад.

Зайцев в нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ провёл 32 матча, набрав 8 (0+8) очков при показателе полезности «-1».

Осенью у защитника национальной команды возникли проблемы с бывшей женой, которая намеревалась отсудить треть дохода в качестве алиментов на детей, а также 10 МРОТ в месяц на себя. Телеведущая Лера Кудрявцева поддержала Зайцева, на которого набросились звёзды шоу-бизнеса за то, что он обманом выкрал своих детей у супруги.

Ранее сообщалось, что российский велогонщик Ильнур Закарин может сменить гражданство в случае, если санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении РФ вступят в силу, писал NEWS.ru.