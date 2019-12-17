Фото: Julian Avram/Icon Sportswire/Global Look Press

Защитник хоккейного клуба «Оттава Сенаторз», выступающего в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), Никита Зайцев планирует получить канадское гражданство.

По сообщению Аllhockey, игрок сборной России уже подал необходимые документы. Как заявляет бывшая жена хоккеиста Маргарита Зайцева, заполучить канадское гражданство они собирались вместе ещё три года назад.

Зайцев в нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ провёл 32 матча, набрав 8 (0+8) очков при показателе полезности «-1».

Осенью у защитника национальной команды возникли проблемы с бывшей женой, которая намеревалась отсудить треть дохода в качестве алиментов на детей, а также 10 МРОТ в месяц на себя. Телеведущая Лера Кудрявцева поддержала Зайцева, на которого набросились звёзды шоу-бизнеса за то, что он обманом выкрал своих детей у супруги.

Ранее сообщалось, что российский велогонщик Ильнур Закарин может сменить гражданство в случае, если санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении РФ вступят в силу, писал NEWS.ru.

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