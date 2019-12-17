https://static.news.ru/photo/cf2e44c0-20c3-11ea-9b33-fa163e074e61_660.jpg Ильнур Закарин Фото: Marco Alpozzi/Lapresse/Global Look Press

Российский велогонщик Ильнур Закарин заявил, что может сменить гражданство в случае, если санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении РФ вступят в силу.

Хотел бы соревноваться под любым флагом. Если Россию не допустят, но я смогу выступить под нейтральным флагом, это тоже будет очень важно. У меня была идея сменить гражданство. Это возможно, но я не уверен. Мне придется подумать об этом, — приводит слова Закарина Cycling News .

В 2016 году Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение МОК о недопуске гонщика на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро из-за прошлых допинговых историй. Однако, Закарин всё равно не смог выступить на Играх так как не успел приехать в Бразилию. Об разрешении участвовать в Олимпиаде ему сообщили за два дня до старта.

Закарин является сильнейшим российским гонщиком. На его счету победа на 17-м этапе «Тур де Франс — 2016», в 2018 году вошёл в десятку лучших общего зачёта французской гонки, заняв девятое место. Помимо этого, он дважды выигрывал этапы «Джиро д’Италия» (11-й этап, 2015 год; 13-й этап, 2019 год, и 10-е место в общем зачёте), в 2017 году занял пятое место в генеральной классификации итальянской гонки. В том же 2017-м он поднялся на подиум третьего крупного Гранд-тура «Вуэльта Испания», заняв по итогам гонки третье место.

Ранее сообщалось, что Ильнур Закарин, подписал контракт с польской командой CCC Team, писал NEWS.ru.

Руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Сергей Хрычиков заявил, что санкции WADA в отношении российского спорта не смогут вступить в силу раньше весны 2020 года.