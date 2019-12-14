https://static.news.ru/photo/9d6ff54e-1f3a-11ea-ada0-fa163e074e61_660.jpg Лера Кудрявцева Фото: leratv_ofk/vk.com

Телеведущая Лера Кудрявцева поддержала защитника сборной России и «Оттавы» Никиту Зайцева, на которого набросились звёзды шоу-бизнеса за то, что он обманом выкрал своих детей у супруги.

Ранее Маргарита Зайцева сообщила, что она не видит своих двух дочерей уже три недели. Девушка начала обращаться за помощью к адвокатам. Кроме того, она начала посещать различные шоу, чтобы общественность помогла вернуть ей детей.

Вы мечтаете выйти замуж, нарожать детей, жить в богатстве, а потом бегаете по шоу, просите медийных личностей вас поддержать. Прежде чем это делать, расскажите и покажите, чем вы занимаетесь в то время, как ваш муж играет в хоккей, — написала Кудрявцева в Instagram, добавив, что этот пост она написала в поддержку хоккеиста.

Светская львица намекнула, что Маргарита Зайцева вела аморальный образ жизни. По мнению телезвезды, девушка употребляла наркотики.

Как писал NEWS.ru, Кудрявцева прокомментировала слова коллеги по цеху Дмитрия Шепелева, которые касались её отношений с певцом Сергеем Лазаревым.