Роднина назвала беспределом лишение Белоруссии проведения ЧМ по хоккею

https://static.news.ru/photo/b2b11d18-59c0-11eb-b64d-fa163e074e61_660.jpg Ирина Роднина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на лишение Белоруссии права проведения мирового чемпионата по хоккею.

Первый раз что ли такое происходит? Вы же знаете, сколько раз мы подавали заявку на проведение Олимпиады в Сочи. Три раза! А здесь... Просто отбирают соревнования. Конечно, это беспредел, — рассказала Роднина «Спорт-Экспрессу».

Она считает, что решение Международной федерации хоккея (IIHF) является политическим. Роднина напомнила, что всегда, когда говорят, что спорт вне политики, а ради мира, то можно это не учитывать.

Это всё обидно и несправедливо, — отметила бывшая фигуристка.

Международная федерация хоккея приняла решение лишить Минск права проводить чемпионат мира по хоккею в 2021 году. Турнир должен был пройти с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге. Теперь неизвестно, где пройдут соревнования. Ранее международные организации требовали перенести турнир из-за напряжённой политической ситуации в стране.

Как писал NEWS.ru, заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин сожалеет об отмене ЧМ по хоккею в Белоруссии. Он подчеркнул, что Минск является очень гостеприимным городом, туда было очень близко добираться как для российских хоккеистов, так и для болельщиков.