Передача Панарина и 31 сейв Шестёркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Сиэтл»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях нанёс поражение «Сиэтл Кракен» со счётом 1:3. В составе команды из Нью-Йорка отличились Крис Крайдер (4-я минута), Адам Фокс (53-я) и Баркли Гудроу (59-я).

У хозяев единственную шайбу забросил Джордан Эберле (34-я минута).

При этом российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин выступил в роли ассистента в эпизоде со вторым голом, а голкипер Игорь Шестёркин отразил 31 бросок по воротам.

«Рейнджерс» выиграли второй матч подряд в регулярном чемпионате НХЛ. С 13 очками они занимают четвёртое место в Восточной конференции.