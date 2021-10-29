16+

Рубрики

Медиа

Архив

Хоккей

Передача Панарина и 31 сейв Шестёркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Сиэтл»

09:05, 01 ноября 2021
Передача Панарина и 31 сейв Шестёркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Сиэтл» Артемий Панарин Фото: Rich Graessle/Icon Sportswire vi/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях нанёс поражение «Сиэтл Кракен» со счётом 1:3. В составе команды из Нью-Йорка отличились Крис Крайдер (4-я минута), Адам Фокс (53-я) и Баркли Гудроу (59-я).

У хозяев единственную шайбу забросил Джордан Эберле (34-я минута).

При этом российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин выступил в роли ассистента в эпизоде со вторым голом, а голкипер Игорь Шестёркин отразил 31 бросок по воротам.

«Рейнджерс» выиграли второй матч подряд в регулярном чемпионате НХЛ. С 13 очками они занимают четвёртое место в Восточной конференции.

Ранее сообщалось, что российский легионер «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин превзошёл достижение Уэйна Гретцки в НХЛ. Эта встреча стала для россиянина 151-й за карьеру в НХЛ, в которой он оформил дубль. Он примечателен тем, что был оформлен на выезде. Россиянин в 84-й раз за карьеру в НХЛ забросил минимум две шайбы в гостевом матче. Это стало новым рекордом лиги.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео