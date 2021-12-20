Под гнётом коронавируса: НХЛ скорее всего пропустит вторую Олимпиаду подряд

Национальная хоккейная лига (НХЛ) в ближайшее время может объявить об отказе от участия в зимней Олимпиаде 2022 года. Многочисленные случаи заболевания коронавирусом среди спортсменов привели к переносу ряда матчей регулярного чемпионата, в связи с чем лига совместно с ассоциацией игроков задумалась о пересмотре решения относительно выступления в Пекине. При этом в североамериканских СМИ уверены, что вопрос относительно участия в Играх уже решён, и поспешили объявить о том, что Александр Овечкин и компания не смогут поехать в Китай.

Эпидемия внутри лиги

В последние недели возможный отказ НХЛ от участия в зимней Олимпиаде 2022 года вновь стал одной из самых горячих тем в спорте. В кратчайшие сроки заокеанская лига прошла путь от немногочисленных случаев заболевания коронавирусом среди хоккеистов до полномасштабной эпидемии внутри клубов и массовых переносов матчей регулярного чемпионата. И неудивительно, что в такой сложной обстановке многие стали склоняться к тому, чтобы пропустить Игры в Пекине.

Стоит напомнить, что в НХЛ изначально не исключали, что могут пересмотреть своё решение об участии в Олимпиаде. Руководители лиги подозревали, что ситуация с коронавирусом способна вновь выйти из-под контроля и создать колоссальные проблемы как для самих хоккеистов, так и для всего первенства в целом. Именно поэтому они оставили лазейку и заявили, что окончательный вердикт относительно поездки в Пекин будет вынесен не позднее 10 января. Однако сейчас есть серьёзные основания полагать, что официальное объявление может быть сделано значительно раньше.

Так, 20 декабря НХЛ и ассоциация игроков лиги (NHLPA) выпустили совместное заявление, в котором прокомментировали сложившуюся ситуацию. Согласно последним данным, в COVID-протоколах значатся более 100 хоккеистов (и это не считая судей, работников клубов и тренеров), а 27 матчей регулярного чемпионата были перенесены на неопределённый срок. И как стало известно, это лишь начало.

John Woods/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вплоть до 23 декабря НХЛ постановила отложить проведение встреч, участники которых вынуждены преодолевать границу между США и Канадой. В общем счёте было перенесено ещё 12 матчей, включая противостояния между «Монреаль Канадиенс» и «Нью-Йорк Рейнджерс», а также «Сент-Луис Блюз» и «Торонто Мейпл Лифс». В то же время в лиге заверили, что не намерены останавливать проведение сезона.

Регулярный чемпионат-2021/22 продолжится. Несмотря на возросшее количество положительных результатов анализов на COVID среди хоккеистов, тренеров и сотрудников команд, количество тяжёлых случаев болезни или проявления симптомов, которые вызывали бы беспокойство, остаётся низким. В связи с этим NHLPA и НХЛ, принимая во внимание, что практически все игроки и сотрудники клубов были полностью вакцинированы, после консультаций с врачами решили, что практика переноса матчей отдельных команд в зависимости от ситуации должна быть продолжена, — говорится в сообщении.

Что касается Олимпийских игр, то чёткого ответа на вопрос об участии в соревнованиях дано не было. Но судя по заявлению, последние события заставили лигу и спортсменов серьёзно задуматься о целесообразности и уместности поездки в Китай.

НХЛ и NHLPA продолжают активно обсуждать вопрос участия хоккеистов в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине и рассчитывают, что в ближайшие дни смогут дать окончательный ответ. В нынешней постоянно меняющейся и непредсказуемой обстановке нашим главным приоритетом остаётся здоровье и безопасность всего сообщества, — заключили в лиге.

Всё решено?

Как можно заметить, НХЛ выступила максимально дипломатично и не стала ставить точку в вопросе об участии в Олимпиаде. Однако в североамериканских СМИ уверены, что лига всерьёз склоняется к тому, чтобы пропустить вторые Игры подряд. Как сообщает ESPN со ссылкой на источники внутри чемпионата, на данный момент поездка хоккеистов в Пекин является «крайне маловероятной». При этом в качестве причины называется не здоровье атлетов, а материальные потери, вызванные многочисленными переносами встреч.

Darryl Dyck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Судя по всему, подобного мнения придерживаются и бывшие игроки НХЛ Райан Уитни и Пол Биссоннетт, в настоящее время ведущие подкаст Spittin’ Chiclets. На его официальной странице в Twitter появилось сообщение, в котором отказ лиги от выступления в Пекине называется свершившимся фактом.

Per a source, NHL players will NOT be going to the Olympics. #RumorBoys — Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) December 19, 2021

Солидарен с коллегами и журналист The Athletic Пьер Лебрюн. По словам известного хоккейного инсайдера, всё указывает на то, что НХЛ вновь не позволит своим спортсменам принять участие в престижнейшем турнире национальных команд.

Пока ничего официального, но есть реальное ощущение, что игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду. С учётом всех перенесённых матчей на прошлой неделе неудивительно, что это — окончательное направление, — написал Лебрюн в Twitter.

Однако не только журналисты делятся своими опасениями относительно развития ситуации вокруг Олимпиады в Пекине. Если до настоящего времени чиновники Международной федерации хоккея и представители сборных преимущественно мыслили позитивно и строили прогнозы на турнир с учётом присутствия представителей НХЛ, то сейчас многое изменилось. В частности, глава IIHF Люк Тардиф хоть и сказал, что рассчитывает на присутствие спортсменов из Северной Америки, допустил, что может возникнуть необходимость действовать по резервному плану.

Я общался с МОК и оргкомитетом, и мы продолжаем проводить работу по организации приезда игроков НХЛ, мы находимся в близком контакте с лигой. Да, у них есть беспокойство, поскольку много дел, связанных с положительными тестами и переносами игр. Но в этой ситуации свет всё ещё зелёный. У меня будет встреча с профсоюзом, и я думаю, мы сделаем всё возможное. У нас есть план Б, но я не хочу его организовывать, поскольку я верю, что всё получится, — цитирует Тардифа ТАСС.

В свою очередь бывший президент IIHF Рене Фазель был настроен куда менее оптимистично. Он назвал «настоящим кошмаром» происходящее в НХЛ и выразил мнение, что лига будет «до самого конца» тянуть с решением об участии в ОИ-2022. О необходимости держать в уме запасной план сказал и глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Каждый день что-то меняется. В НХЛ отменяются матчи. Как они их будут переносить и куда, я не знаю. Сейчас всё под большим вопросом. <...> Готовимся к любому раскладу. Пока что идёт много информации, что в НХЛ трудности с ковидом, — сказал Третьяк в эфире «Матч ТВ».

Горе для Овечкина, шанс для России

Безусловно, отсутствие хоккеистов НХЛ на Играх нанесёт сокрушительный удар по престижу турнира. В этом случае в Пекин не смогут приехать сильнейшие спортсмены планеты, включая Коннора Макдэвида, Леона Драйзайтля, Кирилла Капризова и других. В их отсутствие соревнования станут не такими привлекательными для аудитории, а сами игроки потеряют возможность завоевать олимпийскую медаль — одну из самых престижных наград в спорте. Особенно обидно в этой ситуации за капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, для которого ОИ-2022 наверняка станут последним шансом выиграть золото.

Vit Simanek/CTK/Global Look Press

Тем не менее для сборной России подобное развитие событий может оказаться благоприятным. В этом случае североамериканские сборные лишатся возможности рассчитывать на своих лидеров и с большой долей вероятности выпадут из числа фаворитов соревнований. Все видели, насколько невыразительно канадцы выступили на Кубке Первого канала, по ходу которого проиграли в двух матчах из трёх. Оценивать перспективы американцев несколько сложнее, но достаточно вспомнить их провал на Играх в Пхёнчхане. Тогда они не смогли преодолеть барьер четвертьфинала. И пока нет предпосылок рассчитывать, что на этот раз всё сложится более благоприятно.

Таким образом, отсутствие легионеров из НХЛ в Пекине автоматически сделает сборную России одним из, если не главным фаворитом олимпийского турнира. Безусловно, нельзя списывать со счетов тех же финнов, шведов и чехов, но дружина Алексея Жамнова выглядит предпочтительнее. Причём так считают даже конкуренты действующих чемпионов Игр.

Если НХЛ не приедет, лучшую команду соберёт сборная России. У финнов будет сильный состав. Мы не будем лучшими, но хорошую команду соберём и сможем побороться за медали, — сказал РИА Новости главный тренер команды Швеции Юхан Гарпенлёв.

Несомненно, в 2018 году состав сборной России выглядел несколько предпочтительнее. Он был укомплектован такими звёздными ветеранами, как Павел Дацюк и Илья Ковальчук, на пике формы находился на тот момент форвард СКА Никита Гусев, защищал цвета команды Кирилл Капризов, а запасными голкиперами значились Игорь Шестёркин и Илья Сорокин. Однако и спустя четыре года отечественная команда качественно выделяется на фоне остальных по уровню исполнителей.

Вторую молодость переживает лучший бомбардир регулярного чемпионата КХЛ Вадим Шипачёв, продолжает прогрессировать 25-летний нападающий СКА Андрей Кузьменко, после неудачной попытки закрепиться в Северной Америке вернулся Гусев, приличную форму набрал обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Войнов. С таким подбором игроков сборной России вполне по силам повторить собственный результат на Олимпиаде в Пхёнчхане.

Это подтверждают и результаты выступлений на Кубке Первого канала, где сборная России смотрелась очень впечатляюще. И это с учётом того, что на каждую встречу выходила в экспериментальном составе. Поочерёдно были обыграны канадцы и чехи, а поражение от финнов в овертайме стало небольшой ложкой дёгтя в бочке мёда.