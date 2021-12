Под гнётом коронавируса: НХЛ скорее всего пропустит вторую Олимпиаду подряд

В последние недели возможный отказ НХЛ от участия в зимней Олимпиаде 2022 года вновь стал одной из самых горячих тем в спорте. В кратчайшие сроки заокеанская лига прошла путь от немногочисленных случаев заболевания коронавирусом среди хоккеистов до полномасштабной эпидемии внутри клубов и массовых переносов матчей регулярного чемпионата. И неудивительно, что в такой сложной обстановке многие стали склоняться к тому, чтобы пропустить Игры в Пекине.

Стоит напомнить, что в НХЛ изначально не исключали, что могут пересмотреть своё решение об участии в Олимпиаде. Руководители лиги подозревали, что ситуация с коронавирусом способна вновь выйти из-под контроля и создать колоссальные проблемы как для самих хоккеистов, так и для всего первенства в целом. Именно поэтому они оставили лазейку и заявили, что окончательный вердикт относительно поездки в Пекин будет вынесен не позднее 10 января. Однако сейчас есть серьёзные основания полагать, что официальное объявление может быть сделано значительно раньше.

Так, 20 декабря НХЛ и ассоциация игроков лиги (NHLPA) выпустили совместное заявление, в котором прокомментировали сложившуюся ситуацию. Согласно последним данным, в COVID-протоколах значатся более 100 хоккеистов (и это не считая судей, работников клубов и тренеров), а 27 матчей регулярного чемпионата были перенесены на неопределённый срок. И как стало известно, это лишь начало.

Вплоть до 23 декабря НХЛ постановила отложить проведение встреч, участники которых вынуждены преодолевать границу между США и Канадой. В общем счёте было перенесено ещё 12 матчей, включая противостояния между «Монреаль Канадиенс» и «Нью-Йорк Рейнджерс», а также «Сент-Луис Блюз» и «Торонто Мейпл Лифс». В то же время в лиге заверили, что не намерены останавливать проведение сезона.

Что касается Олимпийских игр, то чёткого ответа на вопрос об участии в соревнованиях дано не было. Но судя по заявлению, последние события заставили лигу и спортсменов серьёзно задуматься о целесообразности и уместности поездки в Китай.

Как можно заметить, НХЛ выступила максимально дипломатично и не стала ставить точку в вопросе об участии в Олимпиаде. Однако в североамериканских СМИ уверены, что лига всерьёз склоняется к тому, чтобы пропустить вторые Игры подряд. Как сообщает ESPN со ссылкой на источники внутри чемпионата, на данный момент поездка хоккеистов в Пекин является «крайне маловероятной». При этом в качестве причины называется не здоровье атлетов, а материальные потери, вызванные многочисленными переносами встреч.

Судя по всему, подобного мнения придерживаются и бывшие игроки НХЛ Райан Уитни и Пол Биссоннетт, в настоящее время ведущие подкаст Spittin’ Chiclets. На его официальной странице в Twitter появилось сообщение, в котором отказ лиги от выступления в Пекине называется свершившимся фактом.