Прежний глава, Дмитрий Чернышенко, руководил лигой более пяти лет, с ноября 2014 года, пока труба не позвала на новую, более высокую должность — вице-премьера правительства РФ по спортивным вопросам. О кандидатуре Алексея Морозова как о потенциальном преемнике Чернышенко заговорили сразу, но многие считали его персонажем временным — пока со своего поста летом 2020 года не уйдёт президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель. NEWS.ru побывал на первой пресс-конференции Морозова в новой ипостаси и убедился, что известный в недавнем прошлом нападающий сборной России, вполне вероятно, пришёл к руководству Континентальной хоккейной лигой всерьёз и надолго.

Первый по-настоящему хоккейный президент

Главный плюс Морозова в том, что он, в отличие от Чернышенко, человек «насквозь» хоккейный. Ещё в 1998 году 21-летний Алексей был в составе российской сборной, которая остановилась в шаге от золотых медалей на первой Олимпиаде с участием игроков НХЛ. Другой олимпийский турнир — в Ванкувере в 2010-м — Морозову, как и всем другим российским хоккеистам, вспоминать наверняка не хочется, но на тех Играх капитан сборной удостоился огромной чести — пронести флаг России на церемонии открытия Олимпиады.

В те же годы Морозов в роли капитана казанского «Ак Барса» дважды завоевал Кубок Гагарина, а выступая ранее в НХЛ, был в клубе «Питтсбург Пингвинз» партнёром по звену великих Марио Лемье и Яромира Ягра.

Алексей Морозов Elena Nikitchenko/Russian Look

Таким образом, КХЛ впервые получила по-настоящему хоккейного президента. И это, безусловно, интересный опыт, к которому рано или поздно лига должна была обратиться.

Я хорошо знаю Алексея как профессионала, который выступал и в России, и в НХЛ. Он был капитаном сборной России, а это особенный человек в главной команде страны. Алексей знает хоккей от а до я, в Континентальной хоккейной лиге он не новичок. У Федерации хоккея России очень хорошие отношения с КХЛ. Мы полностью поддерживаем кандидатуру Алексея Морозова, — так прокомментировал перемены на высшем посту КХЛ президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Ещё один плюс нового главы КХЛ заключается в том, что он уже имеет достаточно солидный опыт руководящей работы в хоккее: с июня 2015 года Морозов является управляющим директором Молодёжной хоккейной лиги, а в июле того же года он вошёл в состав правления КХЛ.

Алексей Алексеевич [Морозов] имеет большой авторитет в хоккейном мире, среди игроков, тренеров, менеджмента клубов, журналистов и, конечно, болельщиков. Уже почти пять лет он успешно работает на посту руководителя МХЛ, уверен, что за этот срок он приобрёл необходимый опыт и готов для новой, более ответственной должности. Члены совета директоров КХЛ единогласно одобрили кандидатуру Алексея Морозова. Впереди у него огромный объём работы, в то же время дальнейший путь чётко определён нашей стратегией развития, и Лига продолжит неуклонно ей следовать, — подчеркнул председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко.

Четыре года — срок не для «временщика»

Безусловно, многих может смущать практически «юношеский» возраст Морозова: 16 февраля ему исполнится всего лишь 43 года. Но, во-первых, солидная «базовая» подготовка в виде руководства Молодёжной хоккейной лигой делает нового президента КХЛ человеком достаточно опытным даже в таком возрасте. А во-вторых, тот же Чернышенко, если кто запамятовал, пришёл в Континентальную хоккейную лигу в 46 лет, при этом совсем не обладая опытом работы конкретно в хоккейной отрасли.

Дмитрий Чернышенко Пресс-служба КХЛ

При этом подкупает готовность Морозова сразу с головой окунуться в пучину дел на новом посту, пожертвовав даже предстоящим днём рождения.

Работы действительно очень много, поэтому день рождения на сей раз, видимо, придётся пропустить, — с улыбкой признался новоиспечённый глава КХЛ.

И рассказал, при каких обстоятельствах ему поступило предложение занять новую должность и как долго он над ним размышлял.

Меня вызвали Дмитрий Чернышенко и Геннадий Тимченко, в разговоре с ними последовало предложение возглавить Континентальную хоккейную лигу. Я всегда принимаю решения вместе со своей семьёй, которая для меня является крепким тылом и поддерживает во всех вопросах. Поддержали родные меня и сейчас, поэтому не сомневался, принимая это предложение, — отметил Морозов.

Между тем одним из ключевых при выборе нового президента лиги был и остаётся вопрос, надолго ли пришёл в КХЛ Морозов. И как он сам относится к слухам, которые именуют его временщиком, призванным всего лишь переждать полгода до осени, когда главой лиги может стать освободившийся от обязательств перед IIHF большой друг российского хоккея Рене Фазель.

Когда он освободится в сентябре, тогда и будем говорить на эту тему. Я собираюсь съездить в мае в Швейцарию на чемпионат мира, лично пообщаться с Фазелем, обсудить разные вопросы. Пока же могу сказать, что я подписал договор с КХЛ на четыре года, — констатировал Морозов.

Интересно, что о сроке контракта до данного заявления Алексея Алексеевича не знала даже пресс-служба КХЛ, и об этом журналисты узнали фактически в режиме онлайн на самом брифинге. Простая логика подсказывает, что с «временщиком» трудовое соглашение на четырёхлетний срок заключать не станут. Да и не факт, что мсье Фазель в почтенном 70-летнем возрасте захочет променять благостную спокойную пенсию в предгорьях Альп с хрустальным воздухом на нервные и тяжёлые трудовые будни с постоянным пребыванием в России.

Очевидно, что у Морозова есть ещё одно важное преимущество перед Фазелем — ему не надо вникать в тонкости стратегии развития хоккея в России до 2023 года, поскольку на своих прежних должностях Алексей Алексеевич как раз и работал в рамках этого основополагающего документа. Поэтому не случайно, что в качестве одной из первоочередных задач новый глава КХЛ объявил введение пола зарплат вслед за потолком. Эти меры позволят уравнять бюджеты клубов и лишить «богатых» права скупать всех лучших игроков, оставляя «бедным» лишь крохи с царского стола.

У нас есть стратегия развития КХЛ до 2023 года, которую будем выполнять. Ближайшая задача — введение пола зарплат как следующий шаг после ввода потолка зарплат. Будем стоять на том, что потолок будет жёстким — 900 млн рублей, и точка! — категорично заявил Морозов.

«Горячие точки» — НХЛ и Олимпиада, участие в Лиге чемпионов, ярмарка юниоров

Разумеется, спросили нового президента КХЛ, возможно ли расширение лиги, и если да, то в каком направлении — на Запад или на Восток, а также могут ли в ближайшее время вернуться в элитный дивизион клубы, представляющие исторически хоккейные регионы страны — Тольятти и Новокузнецк.

Будем вести переговоры с клубами — претендентами на включение в состав КХЛ, при этом рассматриваем варианты как в Азии, так и в Европе. Конкретные действия в этом направлении будут уже в ближайший месяц. О возвращении в КХЛ тольяттинской «Лады» и новокузнецкого «Металлурга» пока речи не идёт. Эти клубы и сами пока не готовы к возвращению на высший уровень. Насколько мне известно, в том же Новокузнецке уже принято решение о строительстве нового Ледового дворца. А со старой инфраструктурой проситься в КХЛ не имеет смысла, — рассказал Морозов.

Также новый глава Континентальной хоккейной лиги пообещал «дружить с ФХР», вести диалог с заокеанскими партнёрами, в первую очередь по вопросу участия в Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Но при этом дипломатично дал понять, что клубам КХЛ будет сложно найти окна в календаре для участия в Лиге чемпионов — давнем проекте IIHF, который никак не может выйти на приличный уровень ввиду неучастия в нём российских команд и других членов Континентальной хоккейной лиги.

Алексей Морозов Пресс-служба КХЛ

Кстати, можно предположить, что если Рене Фазель каким-то образом всё же окажется у руля КХЛ, то приложит все усилия, чтобы решить проблему участия российских клубов в Лиге чемпионов. Но далеко не факт, что наши хоккейные руководители будут рады такому развитию событий.

Ещё одна проблема — споры о возрождении ярмарки юниоров, то есть своеобразной кальки с драфта молодых игроков, ежегодно проводимой в НХЛ. ФХР предлагает вернуть эту процедуру выбора клубами КХЛ молодых талантов, Морозов же высказал мнение, что не считает этот шаг целесообразным. Так что, как видим, по некоторым вопросам новому руководителю лиги придётся искать компромисс с федерацией.

Если резюмировать всё сказанное на брифинге, можно прийти к выводу, что новый глава КХЛ заручился полной поддержкой во многих кабинетах государственных и спортивных властных структур и при этом сам горит желанием с максимальной отдачей работать на своём посту, не оглядываясь на возможную конкуренцию со стороны Фазеля. А это значит, что по осени о кандидатуре швейцарца, вполне вероятно, никто и не вспомнит.