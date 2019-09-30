https://static.news.ru/photo/5329fb3c-e3c2-11e9-b6fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Омский «Авангард» и петербургский СКА, одержав победы в очередных матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), вышли на вторые места в турнирных таблицах Восточной и Западной конференции соответственно.

«Ястребы» на своей площадке в подмосковной Балашихе одолели магнитогорский «Металлург» — 3:2 (1:0, 2:0, 0:2).

У хозяев отличились Тэйлор Бек (13-я минута) и оформивший дубль Сергей Шумаков (27-я и 32-я), гости в третьем периоде ответили голами Владимира Галузина (49-я) и Эрика О'Делла (за 45 секунд до финальной сирены).

Омичи сумели прервать серию из восьми домашних поражений в поединках с «Магниткой»: в последний раз «Авангард» побеждал «Металлург» на своей площадке 14 ноября 2012 года — тоже со счётом 3:2, но в овертайме.

«Авангард» набрал 16 очков после 11 проведённых матчей и лишь два очка уступает лидеру Восточной конференции казанскому «Ак Барсу».

Питерские «армейцы» удачно съездили в Ригу, где одержали сухую победу над местным «Динамо» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0).

Шайбы забросили Артём Зуб (11-я минута), Ярослав Дыбленко (41-я) и Евгений Кетов (за 1 минуту 30 секунд до финальной сирены).

Голкипер СКА Алексей Мельничук отразил все 23 броска соперника и заработал уже третий «сухарь» в нынешнем сезоне.

После этой победы у «армейцев» стало 19 очков после 13 сыгранных матчей — на одно очко меньше, чем у лидирующего в Западной конференции подмосковного «Витязя».

Московское «Динамо» на своём льду в овертайме уступило финскому «Йокериту» — 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1).

У «бело-голубых» единственную шайбу забросил швед Андре Петерссон (55-я минута), у гостей отличились Брайан О'Нилл (за 31 секунду до первого перерыва) и Хенрик Хаапала (спустя 1 минуту 50 секунд после начала овертайма).

Клуб из Хельсинки сумел прервать серию из 11 поражений от «Динамо» в рамках регулярных чемпионатов КХЛ и, набрав 11 очков в 11 встречах, поднялся в зону плей-офф, занимая седьмую строчку в таблице «Запада».

«Бело-голубые» с 14 очками после 12 матчей находятся на пятой позиции на «Западе».

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