«Питтсбург» одержал победу над клубом Овечкина благодаря голу Малкина

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Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» в домашней встрече одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 5:4 ОТ. Матч состоялся в рамках регулярного чемпионата НХЛ и проходил на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США).

За эти клубы играют и российские хоккеисты: за «Питтсбург» выступает Евгений Малкин, а за «Вашингтон» — Александр Овечкин. Первый в этом матче отметился голом, который стал первым его результативным действием в текущем сезоне. За три игры на счету Малкина был лишь отрицательный коэффициент полезности «-2». Всего в составе «Питтсбурга» заброшенные шайбы на свой счёт в этой встрече, кроме Малкина, записали Колтон Севьюр, Джейк Гюнцель, Теодор Блюгерс и Сидни Кросби.

У «Вашингтона» голами отличились Ларс Эллер, Евгений Кузнецов и Том Уилсон, который отметился дублем. Александр Овечкин в этом матче совершил результативную передачу, набрав 5-е (1+4) очко в сезоне. Игровое время россиянина составило 18 минут 20 секунд, а показатель полезности «0».

Ранее NEWS.ru писал о том, что 17 января российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне.