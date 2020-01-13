В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» разгромил «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 6:2.
Российский нападающий хозяев Артемий Панарин оформил дубль и отдал три результативные передачи. Это четвёртая встреча подряд, когда 28-летний хоккеист набрал минимум три очка, повторим рекорд канадского спортсмена Энди Батгейта почти 60-летней давности. В сезоне 1961/62 форвард стал первым игроком в истории «Рейнджерс», который набрал больше трёх очков в четырёх матчах.
В текущем сезоне Панарин занимает третье место в гонке лучших бомбардиров НХЛ, лидируя в лиге по очкам в равных составах (52 балла). Следом за ним расположился форвард «Колорадо Эвеланг» Наташ Маккиннон, в активе которого 42 балла.
Нападающий «Адмирала» забил редкий гол в ворота «Ак Барса», ранее писал NEWS.ru.
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