https://static.news.ru/photo/e4380c12-3693-11ea-8c2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rich Graessle/Icon Sportswire vi/Global Look Press

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» разгромил «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 6:2.

Российский нападающий хозяев Артемий Панарин оформил дубль и отдал три результативные передачи. Это четвёртая встреча подряд, когда 28-летний хоккеист набрал минимум три очка, повторим рекорд канадского спортсмена Энди Батгейта почти 60-летней давности. В сезоне 1961/62 форвард стал первым игроком в истории «Рейнджерс», который набрал больше трёх очков в четырёх матчах.

В текущем сезоне Панарин занимает третье место в гонке лучших бомбардиров НХЛ, лидируя в лиге по очкам в равных составах (52 балла). Следом за ним расположился форвард «Колорадо Эвеланг» Наташ Маккиннон, в активе которого 42 балла.

Нападающий «Адмирала» забил редкий гол в ворота «Ак Барса», ранее писал NEWS.ru.