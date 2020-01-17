Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин будет дисквалифицирован на один матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за отказа выступить на Матче всех звёзд.
По правилам НХЛ, хоккеист должен пропустить одну игру регулярного чемпионата до или после Матча всех звёзд, если отказывается от участия в шоу. Главный тренер «Кэпиталз» Тод Рирден рассказал, что Овечкин примет участие в следующем матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс». Таким образом, он пропустит встречу с «Монреаль Канадиенс», сообщает пресс-служба НХЛ.
Ранее Овечкин результативной игрой помог команде одержать победу в поединке с «Нью-Джерси» (5:2). На счету россиянина две первые и последняя заброшенные «Вашингтоном» шайбы, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен