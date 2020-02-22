Капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в ворота «Нью-Джерси Дэвилс».
На 45-й минуте матча регулярного чемпионата Овечкин сделал счёт 2:2 после передачи Евгения Кузнецова. Эта шайба стала для него 700-й в карьере в Национальной хоккейной лиге, таким образом, он стал восьмым хоккеистом в истории, которому удалось добраться до такой отметки.
Как писал NEWS.ru ранее, гол россиянина Александра Овечкина признали лучшим за всю 112-летнюю историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Отмечено взятие ворот «Финикс Койотс» в 2006 году.
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