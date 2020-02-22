https://static.news.ru/photo/a050daca-55b9-11ea-96bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Danny Murphy/Icon Sportswire via

Капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в ворота «Нью-Джерси Дэвилс».

На 45-й минуте матча регулярного чемпионата Овечкин сделал счёт 2:2 после передачи Евгения Кузнецова. Эта шайба стала для него 700-й в карьере в Национальной хоккейной лиге, таким образом, он стал восьмым хоккеистом в истории, которому удалось добраться до такой отметки.

Как писал NEWS.ru ранее, гол россиянина Александра Овечкина признали лучшим за всю 112-летнюю историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Отмечено взятие ворот «Финикс Койотс» в 2006 году.