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Овечкин повторил рекорд НХЛ по шайбам, заброшенным в большинстве

07:00, 16 декабря 2021
Овечкин повторил рекорд НХЛ по шайбам, заброшенным в большинстве
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин открыл счёт в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Чикаго». Шайба, отправленная в ворота россиянином на 24-й минуте первого периода, оказалась для него 274-й, заброшенной в большинстве, что является повторением рекорда лиги.

До Овечкина такого показателя добился Дэйв Андрейчук, форвард, поигравший в НХЛ за семь разных клубов.

Матч закончился победой «Чикаго» в овертайме со счётом 5:4. Причём столичный клуб сравнял счёт за три секунды до конца основного времени. Отличился Конор Шири с подачи Овечкина.

Таким образом у россиянина в текущем сезоне стало 46 очков в 29 матчах: 21 заброшенная шайба и 25 результативных передач.

Ранее стало известно, что Александр Овечкин в 17-й раз подряд достиг отметки в 20 голов за сезон, что является повторением рекорда НХЛ. Достичь подобного результата ему удалось 5 декабря по итогам встречи с «Коламбус Блю Джекетс», в которой он отметился заброшенной шайбой.

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