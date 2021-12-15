Овечкин повторил рекорд НХЛ по шайбам, заброшенным в большинстве

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин открыл счёт в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Чикаго». Шайба, отправленная в ворота россиянином на 24-й минуте первого периода, оказалась для него 274-й, заброшенной в большинстве, что является повторением рекорда лиги.

До Овечкина такого показателя добился Дэйв Андрейчук, форвард, поигравший в НХЛ за семь разных клубов.

274 POWER PLAY GOALS pic.twitter.com/wwbVxQTU25 — Washington Capitals (@Capitals) December 16, 2021

Матч закончился победой «Чикаго» в овертайме со счётом 5:4. Причём столичный клуб сравнял счёт за три секунды до конца основного времени. Отличился Конор Шири с подачи Овечкина.

Таким образом у россиянина в текущем сезоне стало 46 очков в 29 матчах: 21 заброшенная шайба и 25 результативных передач.

Ранее стало известно, что Александр Овечкин в 17-й раз подряд достиг отметки в 20 голов за сезон, что является повторением рекорда НХЛ. Достичь подобного результата ему удалось 5 декабря по итогам встречи с «Коламбус Блю Джекетс», в которой он отметился заброшенной шайбой.