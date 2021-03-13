Овечкин помог «Вашингтону» выиграть, забросив десятую шайбу в сезоне

https://static.news.ru/photo/aeffbc04-8474-11eb-9ec6-96000091f725_660.jpg Александр Овечкин Фото: Danny Murphy/Icon Sportswire/Global Look Press

Клуб российского хоккеиста Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» победил «Филадельфию» со счётом 5:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Россиянин забросил четвёртую шайбу команды в матче на 34-й минуте, когда счёт стал 4:2 в пользу столичной команды. Гол стал для Овечкина десятым в нынешнем сезоне.

Теперь в его заокеанском активе 716 шайб, заброшенных в регулярных чемпионатах НХЛ. Он уступает всего один результативный бросок Филу Эспозито, имеющему шестой результат в истории Лиги. В текущем чемпионате у Овечкина 20 очков (10 шайб + 10 передач) после 23 матчей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в «Вашингтон Кэпиталз» ищут варианты для подписания нового контракта с лидером команды россиянином Александром Овечкиным. Об этом рассказал генеральный менеджер клуба Брайан Маклеллан. Сам Овечкин также уже высказался за продление контракта.