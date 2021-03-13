Овечкин помог «Вашингтону» выиграть, забросив десятую шайбу в сезоне

Теперь в его заокеанском активе 716 шайб, заброшенных в регулярных чемпионатах НХЛ. Он уступает всего один результативный бросок Филу Эспозито, имеющему шестой результат в истории Лиги. В текущем чемпионате у Овечкина 20 очков (10 шайб + 10 передач) после 23 матчей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в «Вашингтон Кэпиталз» ищут варианты для подписания нового контракта с лидером команды россиянином Александром Овечкиным. Об этом рассказал генеральный менеджер клуба Брайан Маклеллан. Сам Овечкин также уже высказался за продление контракта.