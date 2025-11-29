День матери
29 ноября 2025 в 08:08

Овечкин отметился голевой передачей на матче против «Торонто»

Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Капитан и нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пополнил свой бомбардирский счет, отдав голевую передачу в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против команды «Торонто», сообщает ТАСС. Встреча завершилась победой «Вашингтона» со счетом 4:2.

С учетом этой результативной передачи на счету Овечкина в текущем сезоне теперь 23 очка по системе «гол + пас» (11 голов и 12 передач). Всего на счету россиянина 985 заброшенных шайб в НХЛ. Чтобы догнать по этому показателю легендарного канадца Уэйна Гретцки, 40-летнему Овечкину осталось забросить 32 шайбы.

Ранее Овечкин удостоился особой церемонии поздравления от «Вашингтон Кэпиталз». Российский снайпер одновременно преодолел рубежи в 900 голов и 1500 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ.

До этого сообщалось, что Александр Овечкин повторил рекорд НХЛ по продолжительности голевой серии среди игроков 40 лет и старше. Он повторил достижение канадца Дина Прентиса и чеха Яромира Ягра. В матче против «Монреаль Канадиенс» российский спортсмен отличился точным броском на первой минуте игры.

НХЛ
хоккей
Александр Овечкин
шайбы
