Овечкин объяснил, почему не поехал играть за сборную на ЧМ

https://static.news.ru/photo/d562778c-5b59-11ea-bec0-fa163e074e61_660.jpg Александр Овечкин Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз», объяснил решение не ехать на чемпионат мира по хоккею в Ригу. Слова форварда приводит официальный сайт «Вашингтона».

Я разговаривал с людьми из сборной и сказал, что если я буду нужен им, я приеду. Но очевидно, что это был тяжёлый год для моего тела. У меня было много небольших травм, было серьёзное повреждение перед плей-офф. <...> Конечно, я хочу поехать, я хочу играть. Но если я не готов на 100%, уверен, что будет лучше, если они возьмут парней, которые готовы, — сказал Овечкин.

В этом сезоне НХЛ в регулярном чемпионате Овечкин сыграл в 45 матчах, забросил 24 шайбы и отметился 18 результативными передачами. Его команда вылетела из плей-офф, уступив «Бостону» (счёт в серии 4-1).

25 мая Овечкин рассказал о планах на будущее. У него нет сомнений в том, что он завершит карьеру в команде, за которую выступает на протяжении многих лет.

Сборная России провела на ЧМ три матча, два выиграла — у Чехии (4:3) и у Великобритании (7:1), после чего проиграла Словакии — 1:3.