Сборная России проиграла Словакии в третьем матче ЧМ по хоккею

Вырваться вперёд сборная Словакии сумела на 58-й минуте, забив из игры пять на четыре. Мартин Гривик с синей линии сделал пас на Мартина Герната, а тот удачно щёлкнул — шайба после рикошета отлетела в верхний угол.
Ранее стало известно, что три игрока НХЛ помогут сборной России на чемпионате мира. Вратарь Илья Самсонов и защитник Дмитрий Орлов, выступающие в «Вашингтон Кэпиталз», подтвердили свою готовность помочь сборной России. Также в расположении национальной команды ожидают Владимира Тарасенко из «Сент-Луис Блюз».