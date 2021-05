Сборная России проиграла Словакии в третьем матче ЧМ по хоккею

Обменяться голами удалось только во втором периоде. На 30-й минуте Милош Келемен получил пас от Милоша Романа с синей линии и мощно бросил в угол. Российский голкипер не успел среагировать.

Slovakia strikes first with a turnover goal. 1-0. #SVKRUS #IIHFWorlds @hockeyslovakia pic.twitter.com/wHGniJ37hJ

Уже через две минуты команда Валерия Брагина сумела отыграться, реализовав большинство. Антон Слепышев прокатился за воротами, сделал скидку на Сергея Толчинского, а он уже бросил в касание.

A rocket from Sergei Tolchinski ties the game. #SVKRUS #IIHFWorlds @russiahockey pic.twitter.com/JxsA9VYj6s

Вырваться вперёд сборная Словакии сумела на 58-й минуте, забив из игры пять на четыре. Мартин Гривик с синей линии сделал пас на Мартина Герната, а тот удачно щёлкнул — шайба после рикошета отлетела в верхний угол.