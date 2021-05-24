Сборная России проиграла Словакии в третьем матче ЧМ по хоккею

https://static.news.ru/photo/ce1554e6-bca5-11eb-baa9-96000091f725_660.jpg Фото: Jari PestelacciJP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сборная России по хоккею в третьем матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Риге, уступила национальной команде Словакии со счётом 1:3 (0:0, 1:1, 0:2).

Обменяться голами удалось только во втором периоде. На 30-й минуте Милош Келемен получил пас от Милоша Романа с синей линии и мощно бросил в угол. Российский голкипер не успел среагировать.

Уже через две минуты команда Валерия Брагина сумела отыграться, реализовав большинство. Антон Слепышев прокатился за воротами, сделал скидку на Сергея Толчинского, а он уже бросил в касание.

Вырваться вперёд сборная Словакии сумела на 58-й минуте, забив из игры пять на четыре. Мартин Гривик с синей линии сделал пас на Мартина Герната, а тот удачно щёлкнул — шайба после рикошета отлетела в верхний угол.

Поставить точку во встрече удалось Мареку Дялоге, который за минуту до финальной сирены зарядил в пустые ворота.

Ранее стало известно, что три игрока НХЛ помогут сборной России на чемпионате мира. Вратарь Илья Самсонов и защитник Дмитрий Орлов, выступающие в «Вашингтон Кэпиталз», подтвердили свою готовность помочь сборной России. Также в расположении национальной команды ожидают Владимира Тарасенко из «Сент-Луис Блюз».