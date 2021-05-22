Три игрока НХЛ помогут сборной России на чемпионате мира

https://static.news.ru/photo/644dbabc-bc5f-11eb-8273-96000091f725_660.jpg Илья Самсонов Фото: vk.com/samson_30

Несколько игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) получили вызов в сборную России, которая на данный момент выступает на чемпионате мира — 2021 в Риге. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Вратарь Илья Самсонов и защитник Дмитрий Орлов, выступающие в «Вашингтон Кэпиталз», подтвердили свою готовность помочь сборной России. Также в расположении национальной команды ожидают Владимира Тарасенко из «Сент-Луис Блюз».

Сборная России после двух туров набрала шесть очков и лидирует в группе А. В следующем матче россияне сыграют со словаками. Встреча пройдёт 24 мая. Начало матча в 16:15 по московскому времени.

Ранее сообщаюсь, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сможет сыграть в составе сборной России на чемпионате мира по хоккею из-за большого количества повреждений, полученных в матчах регулярного чемпионата и плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).