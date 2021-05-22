Три игрока НХЛ помогут сборной России на чемпионате мира

Несколько игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) получили вызов в сборную России, которая на данный момент выступает на чемпионате мира — 2021 в Риге. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Вратарь Илья Самсонов и защитник Дмитрий Орлов, выступающие в «Вашингтон Кэпиталз»,
Сборная России после двух туров набрала шесть очков и лидирует в группе А. В следующем матче россияне сыграют со словаками. Встреча пройдёт 24 мая. Начало матча в 16:15 по московскому времени.
Ранее сообщаюсь, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сможет сыграть в составе сборной России на чемпионате мира по хоккею из-за большого количества повреждений, полученных в матчах регулярного чемпионата и плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).