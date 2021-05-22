Стало известно, почему Овечкин не поедет на чемпионат мира по хоккею

https://static.news.ru/photo/24d149c6-bc5a-11eb-8de3-96000091f725_660.jpg Александр Овечкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сможет сыграть в составе сборной России на чемпионате мира по хоккею из-за большого количества повреждений, полученных в матчах регулярного чемпионата и плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

В ночь на 24 мая команда Овечкина вылетела из Кубка Стэнли. «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Бостону» со счётом 1:3 в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ. Счёт в серии стал 4-1 в пользу «Бостона».

Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге (Латвия). Сборная России после двух туров набрала шесть очков и лидирует в группе А. В следующем матче россияне сыграют со словаками. Встреча пройдёт 24 мая, начало — в 16:15 мск.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников объяснил, благодаря чему сборная России обыграла чехов в первом матче чемпионата мира со счётом 4:3 (1:1, 1:1, 2:1).