Кожевников оценил победу России и назвал сборную, которой надо покинуть ЧМ

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников объяснил, благодаря чему сборная России обыграла чехов в первом матче чемпионата мира со счётом 4:3 (1:1, 1:1, 2:1). В интервью NEWS.ru он оценил игру национальной команды и назвал тех, кто должен покинуть ЧМ.

Не надо вообще по Еврохоккейтуру судить. Было понятно, ребята на таких турнирах играют под нагрузкой. Это совершенно другие эмоции, играют через «не могу». Вот и всё. Сейчас выглядят более свежо. На Еврохоккейтуре была притирка друг к другу, и то не все игроки участвовали. Сейчас же и настрой другой, и отношение к игре другое. Так что здесь самое главное — где они и ради чего находятся на чемпионате мира. Выполнили задание тренерского штаба и добыли первую победу, — сказал Кожевников нашему корреспонденту.

Он отметил, что когда все ожидали от сборной России «феерии», то команда занимала третьи и четвёртые места со звёздным составом. Но игра от этого не становилась лучше. Сейчас же дела обстоят иначе.

Ну феерили мы раньше, и что? Вспомните, какие места занимали — третье и четвёртое. Были одни звёзды в составе, а игры никакой. Сейчас вот даже по итогам первого матча можно судить — игра есть. Ребята бьются. Да, есть ошибки — мы снова оттягиваемся к воротам, но это решаемый вопрос, — утверждает он.

По его словам, фавориты в группе остаются теми же: чехи, шведы и швейцарцы. В группе соперников он отметил сборные Канады, Финляндии и США. А вот с итальянцами после их поражения немцам (4:9) предложил распрощаться.

В Италии вообще хоккея нет, за команду играют одни студенты адаптированные. Вообще нужно группы уменьшать, и будет турнир намного интереснее. А эти проходящие команды в виде Франции и Италии не нужны. Нечего им делать на чемпионате мира, — заключил Кожевников.

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