Овечкин рассказал о планах на будущее

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что хочет закончить карьеру в «Вашингтоне». Слова российского хоккеиста приводит журналист Ян Оланд в Twitter.
По словам Овечкина, нет сомнений в том, что он завершит карьеру в команде, за которую выступает на протяжении многих лет.
Я почти уверен, что мы что-то сделаем в ближайшее время. Я разговаривал с Тедом Леонсисом (владельцем клуба) и с генменеджером Брайаном Маклелланом. Может, мы подпишем контракт после встречи, — рассказал нападающий.
Российский хоккеист является игроком «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года. В этом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в регулярном чемпионате Овечкин сыграл в 45 матчах, забросил 24 шайбы и отметился 18 результативными передачами. Его команда вылетела из плей-офф, уступив «Бостону» (счёт в серии 4-1 в пользу вторых).
Ранее сообщалось, что Овечкин не сможет сыграть в составе сборной России на чемпионате мира по хоккею из-за большого количества травм.
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