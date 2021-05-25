Овечкин рассказал о планах на будущее

https://static.news.ru/photo/2194439e-bd6d-11eb-a29c-96000091f725_660.jpg Александр Овечкин Фото: AP/TASS

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что хочет закончить карьеру в «Вашингтоне». Слова российского хоккеиста приводит журналист Ян Оланд в Twitter.

По словам Овечкина, нет сомнений в том, что он завершит карьеру в команде, за которую выступает на протяжении многих лет.

Я почти уверен, что мы что-то сделаем в ближайшее время. Я разговаривал с Тедом Леонсисом (владельцем клуба) и с генменеджером Брайаном Маклелланом. Может, мы подпишем контракт после встречи, — рассказал нападающий.

Российский хоккеист является игроком «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года. В этом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в регулярном чемпионате Овечкин сыграл в 45 матчах, забросил 24 шайбы и отметился 18 результативными передачами. Его команда вылетела из плей-офф, уступив «Бостону» (счёт в серии 4-1 в пользу вторых).

Ранее сообщалось, что Овечкин не сможет сыграть в составе сборной России на чемпионате мира по хоккею из-за большого количества травм.