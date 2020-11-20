Николишин: к моменту проведения ЧМ-2021 Москва закончит с пандемией

https://static.news.ru/photo/75639eca-2b0f-11eb-8370-fa163e074e61_660.jpg Андрей Николишин Фото: hcamur/vk.com

Бывший нападающий сборной России по хоккею Андрей Николишин оценил возможность переноса этапов чемпионата мира, который состоится в мае — июне следующего года, из Белоруссии в Россию.

В хоккей играют только у нас сейчас. Ни шатко ни валко мы единственные, кто играем полноценный чемпионат. Мы всегда хорошо проводили большие мероприятия. Турнир пройдёт без зрителей? В мае месяце в пузыре? Не думаю. Я оптимист, надеюсь, что мы закончим с пандемией к этому времени и зрители будут на всех спортивных событиях, — сказал Николишин корреспонденту NEWS.ru.

Ранее журналист The Hockey News Райан Кеннеди сообщил, что в ближайшее время президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель встретится с главой Федерации хоккея России (ФХР) Владиславом Третьяком, чтобы обсудить детали проведения соревнований в Москве.

Планировалось, что турнир совместно проведут Латвия и Белоруссия. Минск должен был принять все встречи группы A, а также два четвертьфинала, полуфиналы, матч за третье место и финал.

Правительство Латвии уже обратилось к Международной федерации хоккея (IIHF) с просьбой перенести матчи запланированного на 2021 год чемпионата мира по хоккею из Белоруссии в другую страну.

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин уверен, что Москва с достоинством сможет принять чемпионат мира по хоккею — 2021 в случае, если будет принято решение о переносе турнира из Минска, писал NEWS.ru.