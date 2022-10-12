Названа сумма, которую Овечкин платит в налоговую казну США Овечкин при годовой зарплате в $10 млн вернет в казну США в качестве налогов $4,49 млн

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Российские хоккеисты, выступающие в Североамериканской лиге НХЛ, платят свыше $85 млн в казну стран, штатов и провинций в качестве налогов. Исследование провел портал Metaratings.ru.

Больше всех денег передаст в налоговые органы Артемий Панарин — $5,97 млн. Согласно контракту с «Рейнджерс», россиянин в сезоне 2022/23 заработает $12,5 млн. Таким образом, его чистый гонорар за сезон будет равен $6,53 млн.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин при годовой зарплате в $10 млн вернет в качестве налогов $4,49 млн. После налогообложения у россиянина на руках останется $5,51 млн.

В разных штатах США действуют разные налоговые системы. Так, Панарин заплатит 39,12% своей зарплаты в качестве федерального налога и еще 8,64% — в качестве регионального штату Нью-Йорк. В некоторых штатах, таких как Флорида, Теннесси, Невада или Техас, отсутствуют региональные налоги, поэтому здесь хоккеисты платят лишь федеральные взносы.

По этой причине чистые доходы за сезон у вратарей «Тампы» и «Флориды» Андрея Василевского и Сергея Бобровского выше, чем у Панарина, несмотря на меньшую базовую зарплату.

Ранее Овечкин заявил, что не сталкивается с русофобией в США. До этого некоторые американские болельщики предлагали запретить хоккеисту въезд в страну, так как он принял участие в товарищеском футбольном матче «Динамо» — «Амкал» в Москве.

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев объяснил, почему Овечкин не будет испытывать проблем в США. По мнению журналиста, все упирается в экономику, а «„Вашингтон“ без Овечкина не „Кэпиталз“, а нищеброды из Вашингтона».