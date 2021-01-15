Мозякин сделал 500-ю результативную передачу в КХЛ

https://static.news.ru/photo/a49f9ee4-580c-11eb-bd26-fa163e074e61_660.jpg Сергей Мозякин Фото: hcmetallurg/vk.com

Капитан магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин сделал 500-ю результативную передачу за карьеру в КХЛ. Он достиг исторической отметки в матче с «Салаватом Юлаевым».

Встреча завершилась победой «магнитки» со счётом 3:2, при этом Мозякин стал соавтором победного гола. На 56-й минуте при счёте 2:2 он ассистировал Григорию Дронову, а тот отдал пас Филипу Хольму, который точным броском принёс своей команде победу.

В общей сложности Мозякин провёл в КХЛ 820 матчей. В этих играх он забросил 412 шайб. На сайте КХЛ опубликован обзор победной игры с «Салаватом Юлаевым».

Ранее NEWS.ru писал, что президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель рассказал подробности о встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко, на которой обсуждались перспективы проведения матчей чемпионата мира — 2021 в Минске. Фазель признался, что если игры состоятся в Белоруссии, это будет чудом.

Он также отметил, что пытался поднять вопросы о политической ситуации в стране, о конституции и об оппозиции. По его словам, Лукашенко едва не прервал разговор в этот момент.