«Металлург» победил «Северсталь» в матче КХЛ

https://static.news.ru/photo/72038b9c-1560-11eb-a81a-fa163e074e61_660.jpg Фото: hcmetallurg/vk.com

«Металлург» одержал победу над «Северсталью» в ходе матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Череповце.

Так, «Металлург» пропустил 4 шайбы, однако забросил 5. На воротах хозяев стоял Владислав Подъяпольский, а у магнитогорской команды — Артём Загидулин.

В составе победителей дубль оформил Харри Песонен, также отличились Никита Хлыстов, Сергей Мозякин и Тэйлор Бек. Голы «Северстали» забивали Йоонас Няттинен, Игорь Гераськин и Егор Чижиков (два раза).

«Металлург» вышел на 4-е место в Восточной конференции. Команда имеет в своём активе 26 очков. «Северсталь» — 7-я на «Западе» (19 очков).

Ранее NEWS.ru писал, что «Ак Барс» одержал победу над «Барысом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Так, счёт был открыт командой из Казахстана на 22-й минуте стараниями Никиты Михайлова. Спустя какое-то время казанцы отыгрались, а затем и вовсе вышли вперёд.