Клуб Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата со счётом 5:2.
В составе «Пингвинз» российский нападающий Евгений Малкин забил две шайбы и оформил результативную передачу. В связи с этим 33-летний форвард признан первой звездой дня.
Второй звездой стал Джейк Генцел, который также набрал три очка (один гол и две результативные передачи). 25-летний нападающий не смог доиграть матч после получения травмы.
Третьей звездой признан ещё один хоккеист «Питтсбурга» Патрик Хернквист, который записал в актив два очка (1+1).
Российский нападающий Яков Тренин вернулся в главную команду «Нэшвилла», ранее писал NEWS.ru.
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