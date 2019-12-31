https://static.news.ru/photo/dac2c968-2b9b-11ea-b190-fa163e074e61_660.jpg Евгений Малкин Фото: Jeanine Leech/Icon Sportswire/Global Look Press

Клуб Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата со счётом 5:2.

В составе «Пингвинз» российский нападающий Евгений Малкин забил две шайбы и оформил результативную передачу. В связи с этим 33-летний форвард признан первой звездой дня.

Второй звездой стал Джейк Генцел, который также набрал три очка (один гол и две результативные передачи). 25-летний нападающий не смог доиграть матч после получения травмы.

Третьей звездой признан ещё один хоккеист «Питтсбурга» Патрик Хернквист, который записал в актив два очка (1+1).

Российский нападающий Яков Тренин вернулся в главную команду «Нэшвилла», ранее писал NEWS.ru.